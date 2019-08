Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt, Ebingen) Gaststätteneinbrecher vorläufig festgenommen

Albstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein 30-jähriger Mann in ein Lokal am Bahnhof ein. Die Tat blieb indes nicht unbemerkt. Ein Zeuge meldete den Einbruch der Polizei. Als die Beamten am Einbruchsort eintrafen, bemerkten sie eine verdächtige männliche Person vor dem Bahnhofsgebäude. Als diese plötzlich zu rennen begann, war den Polizisten sofort klar, dass "etwas faul ist im Staate Dänemark".

Die Beamten verfolgten den Flüchtenden. Schnell konnten sie den Mann einholen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten vier Flaschen Schnaps, sowie zwei Schraubendreher im Hosenbund. Außerdem hatte der Mann in seiner Unterhose Handschuhe sowie ein Geldbeutel versteckt. Die Spirituosen stammten zweifelsfrei aus dem vorangegangen Einbruch. Woher das im Geldbeutel aufgefunde Bargeld kommt, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Möglicherweise kommt der Beschuldigte noch für andere Einbrüche in Frage.

