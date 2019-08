Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald, Neukirch-Hexenloch) Einbruch in die "Hexenlochmühle" - Polizei bittet dringend um Hinweise

Furtwangen im Schwarzwald, Neukirch-Hexenloch (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in den Gaststättenbetrieb mit angrenzendem Spezialitäten- und Souvenirladen der "Hexenlochmühle" im Hexenlochtal bei Neukirch eingebrochen und haben daraus eine hochwertige Gastronomie-Kaffeemaschine, Schwarzwald- und Armbanduhren sowie sonstige Wertgegenstände entwendet. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangten die Einbrecher in den Gastraum und von dort - nachdem sie gewaltsam eine Zwischentüre geöffnet hatten - in den Souvenir- und Spezialitätenladen. Mit ihrer Beute verließen die Eindringling die Hexenlochmühle wieder. Für den Abtransport zumindest der Gastro-Kaffeemaschine dürften die Täter ein größeres Fahrzeug, möglicherweise einen Kleintransporter benutzt haben. Die Polizei Furtwangen (07723 92948-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell