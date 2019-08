Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rosenfeld) Versuchter Aufbruch von Kassenautomat - Zeuge gesucht

Rosenfeld (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft versuchte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Kassenautoamten einer Tankstelle in der Balinger Straße aufzuflexen. Bei dem Versuch das Aufbruchswerkzeug über ein manipuliertes Kabel von der Tankstellenbeleuchtung mit Strom zu versorgen, lösen die Tätern einen Kurzschluss aus, was dazu führt, dass die Stromversorgung der Tankstelle komplett ausfällt. Daraufhin flüchteten die Täter unter Zurücklassung ihrer Tatwerkzeuge. Bislang unbekannte Autofahrer dürfte nach dem Aufbruchsversuch die nicht mehr funktionierende Tankstelle weiterhin angefahren haben. Es ist davon auszugehen, dass einer dieser Verkehrsteilnehmer, die direkt am Tankstelleneingang aufgfundenen Tatwerkzeuge eingesammelt entsprechend abgelegt haben. Möglicherweise wurden von einem oder mehreren dieser Autofahrer verdächtige Beobachtungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Rosenfeld, Tel. 07428/94513-22. Die ermittelnden Beamten gehen von einer Tatzeit nach 22.44 Uhr aus. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte der letzte reguläre Tankvorgang.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell