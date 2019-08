Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg-Randen, B314/B27) Lastwagen macht sich selbständig und prallt in die Schutzplanken - 12.000 Euro Schaden

Blumberg-Randen, B314/B27 (ots)

Rund 12.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, den ein nachlässiger Lastwagenfahrer nach dem ungesicherten abstellen eines tonnenschweren Mercedes Actros Zugfahrzeugs am Donnerstagmittag bei Blumberg-Randen angerichtet hat. Der 24 Jahre junge Lkw-Fahrer hatte in den Vormittagsstunden seinen Lastwagen-Anhänger auf dem Parkplatz an der Einmündung der Bundesstraße 314 auf die Bundesstraße 27 bei Randen abgestellt. Gegen 13 Uhr wollte der junge Fahrer den Anhänger auf dem Parkplatz wieder ankoppeln und setzte hierzu die Zugmaschine vor den abgestellten Hänger. Beim Aussteigen unterlies der Mann es jedoch, die Zugmaschine gegen das Wegrollen zu sichern. Der Lastwagen setzte sich selbständig in Bewegung, rollte aus dem Parkplatz auf die B 314 und prallte in die gegenüberliegenden Schutzplanken der Fahrbahn. Hierbei entstand an dem Lkw rund 10.000 Euro und an den Schutzplanken rund 2.000 Euro Schaden. Glücklicherweise fuhr in diesem Bereich auf der B314 gerade kein Fahrzeug. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Bautrupp der Straßenmeisterei setzte die beschädigten Leitplankenstücke wieder instand.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell