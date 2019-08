Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuningen) Geparktes Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Tuningen (ots)

Wie der Polizei nachträglich angezeigt wurde, haben unbekannte Täter den Fahrzeuglack eines Audi S8 zerkratzt, der im Zeitraum vom vergangenen Samstag, 24.08., bis vergangenen Dienstag, 27.08., am Fahrbahnrand der Schwarzwaldstraße, gegenüber der Abzweigung "Auf dem Wasen" abgestellt war. Durch die ringsum geführten Kratzer entstand an dem Fahrzeug erheblicher Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise werden an die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) erbeten.

