Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Beim Vorbeifahren geparktes Auto gestreift und anschließend geflüchtet - Polizei nimmt Hinweise entgegen

VS-Schwenningen (ots)

Am Donnerstagabend, in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 19.00 Uhr, ist ein Unbekannter in der Uhlandstraße zu dicht an einem geparkten Toyota Yaris vorbeigefahren, hat diesen gestreift und sich dann einfach "aus dem Staub gemacht". Bei dem Unfall entstand an dem Toyota Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) entgegen.

