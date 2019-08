Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Tannheim) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

VS-Tannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, auf der Wolterdinger Straße bei Tannheim ereignet hat, ist ein 79-jähriger Radfahrer nach einer Berührung mit einem Auto gestürzt und dabei leicht verletzt worden. Der 23-jährige Autofahrer war mit einem VW Polo - von Tannheim kommend - auf der Wolterdinger Straße in Richtung Wolterdingen unterwegs und wollte den in gleicher Richtung fahrenden Radler kurz nach Tannheim überholen. Als jedoch ein anderes Auto entgegenkam, bremste der junge Polo-Fahrer stark ab und lenkte nach rechts in Richtung Grünstreifen. Hierbei touchierte das Auto den Radfahrer leicht. Der stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den Biker zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

