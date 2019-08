Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen-Neukirch - Kalte Herberge, B 500) Unfall mit Fahrzeugüberschlag und zwei schwer verletzten Personen

Furtwangen-Neukirch - Kalte Herberge, B 500 (ots)

Zu einem heftigen Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen ist es am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 500 zwischen der "Kalten Herberge" und Furtwangen-Neukirch gekommen. Eine 54-jährige Fahrerin eines SUVs (Sport utility vehicle) des Typs Kia Sorento war gegen 11 Uhr auf der B 500 - von der Kalten Herberge kommend - in Richtung Furtwangen-Neukirch unterwegs. In einer Linkskurve kam die Frau aus bislang unbekannter Ursache zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden SUV des Typs Toyota RAV 4 zusammen. In der Folge der Kollision kam der Kia nach links von der Fahrbahn ab und blieb an einer Böschung stehen. Zeitgleich drehte sich der beteiligte Toyota, überschlug sich auf der Fahrbahn und kam dann wieder auf den Rädern zum Stehen. Bei dem Unfall wurden die Unfallverursacherin sowie der 71-jährige Toyota-Fahrer schwer verletzt und mussten mit den eintreffenden Rettungskräften in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Um die beiden mit insgesamt rund 20.000 Euro erheblich beschädigten Autos kümmerten sich verständigte Abschleppdienste. Auch die Feuerwehr Furtwangen war mit vier Fahrzeugen und 20 Mann eingesetzt. Die Bundesstraße 500 musste teils voll und in der Folge bis 14.20 Uhr halbseitig gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall wurden von der Verkehrspolizei mit Sitz in Zimmern ob Rottweil übernommen.

