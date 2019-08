Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) 20-Jähriger nach Streit verletzt

Spaichingen (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 17.30 Uhr, erstattete ein 20-jähriger Mann beim Polizeirevier Anzeige wegen eines tätlichen Angriffs gegen seine Person. Den Angaben des Mannes zufolge soll er zuvor am Bahnhof von einer Gruppe, bestehend aus einer Frau und drei Männern, angegriffen worden sein. Dabei sei er von einem der Männer mit einem Schraubendreher verletzt worden. Der 20-Jährige erlitt eine Risswunde im Gesicht. Eine Beschreibung der Angreifer konnte der 20-Jährige nicht abgeben. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt das Polizeirevier. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Geschehensablauf bitte an die Polizei Spaichingen, Tel. 07424/9318-0.

