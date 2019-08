Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte

Rottweil (ots)

Zwei Verletzte und rund 3.500 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, auf der Schramberger Straße ereignet hat. Der 24-jährige Lenker einer Sattelzugmaschine befuhr die Schramberger Straße in Richtung Zimmern, wo er mit seinem Fahrzeug eine 180-Grad-Wende durchführte. Eine sich nähernde 75-jährige Renault-Fahrerin erkannte dies rechtzeitig und stoppte ihren Wagen. Ihr Hintermann erkannte dies zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault auf den Sattelzug geschoben. Sowohl die 75-Jährige als auch der 40-jährige Unfallverursacher wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung in die Klinik verbracht.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell