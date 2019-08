Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) 36-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagabend ist es in einer Tuttlinger Wohnung zu einem Gewaltdelikt gekommen, bei dem ein 36-jähriger Mann durch Messerstiche schwer und seine 39-jährige Lebensgefährtin leicht verletzt wurden. Beim Täter handelt es sich um einen 20-Jährigen, der ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge zum Tatzeitpunkt unter Drogeneinfluss stand. Der junge Mann randalierte, gegen 20 Uhr, zunächst vor und im Haus der Opfer, wo er ein Vordach sowie eine Wohnungstüre schwer beschädigte. Als der 36-jährige Geschädigte einschritt, kam es zur Auseinandersetzung zwischen Täter und Opfer. In deren weiteren Verlauf ergriff der 20-jährige schließlich ein Messer und stach mehrfach auf den 36-Jährigen ein. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und musste in einer Spezialklinik notversorgt werden. Die 39-jährige Lebensgefährtin wurde ebenfalls attackiert und zog sich leichte Stichverletzungen zu. Der Tatverdächtige wurde unmittelbar nach der Tat vorläufig festgenommen. Er wurde noch am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Rottweil vorgeführt. Der von der Staatanwaltschaft Rottweil beantragte Haftbefehl lautet auf versuchten Totschlag. Die umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:



Staatsanwaltschaft Rottweil

Telefon 0741 243 1

E-Mail: poststelle@starottweil.justiz.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell