Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Motorradfahrer beim Wenden übersehen

A.-Ebingen (ots)

Am Donnerstagmorgen ist ein Motorradfahrer wegen eines wendenden Autos in der Herderstraße gestürzt.

Kurz vor 7 Uhr wollte ein junger Autofahrer in Höhe der Einmündung der Zieglerstraße mit seinem Mazda wenden. Als er sein Wendemanöver begann, übersah er ein von hinten kommendes Motorrad. Das Motorrad prallte gegen die Fahrerseite von dem Mazda, der 18-jährige Fahrer stürzte. Dabei verletzte er sich an Armen und Beinen, weshalb ihn die Rettung ins Krankenhaus brachte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

