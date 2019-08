Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Radfahrer bei Sturz verletzt

Bisingen (ots)

Am Donnerstagmorgen hat sich auf dem Parkplatz Lösdau ein Radfahrer bei einem Sturz verletzt.

Der 40-jährige Biker fuhr gegen 9.40 Uhr auf der leicht abschüssigen Hechinger Straße in Richtung Wessingen. Kurz vor dem Ortsausgang bog er nach rechts in den Parkplatz des Lösdau ab. Zeitgleich fuhr ein Auto aus einer Parklücke in Richtung Ausfahrt. Die Mazda Fahrerin sah das schnell herannahemde Fahrrad und bremste sofort ab. Der Radfahrer erkannte das Auto zu spät. Er musste deswegen so stark abbremsen, dass er vorne über seinen Lenker "abstieg" auf den Parkplatz fiel. Einen Zusammenprall mit dem Auto gab es nicht. Der 40-Jährige verletzte sich schmerzhaft. Er wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Sachschaden entstand nicht.

