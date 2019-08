Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Einbruch in Bahnhofgebäude

Rottweil (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in das Bahnhofsgebäude ein. Sie traten mehrere Zugangstüren verschiedener dort untergebrachten Firmen ein und entwendeten aus einem Büro zwei Laptops der Marken Apple und Asus. Möglicherweise ließen sich die Täter in dem weitläufigen Gebäude auch einschließen. Aufbruchspuren an den Fenstern beziehungsweise äußeren Türen waren nicht vorhanden. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen bitte an die Polizei Rottweil, Tel. 0741/477-0.

