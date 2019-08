Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Unbekannter Autofahrer touchiert Außenspiegels eines in der Villinger Straße geparkten Hyundais - Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Donaueschingen (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Autofahrer hat am Mittwochvormittag, im Zeitraum zwischen 10:45 Uhr und 12:30 Uhr, in der Villinger Straße den linken Außenspiegels eines Hyundais des Typs i30 gestreift, der auf einem Parkplatz gegenüber der "Kutmühle" abgestellt war. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und brachte an dem beschädigten Hyundai einen Zettel mit dem abgelesenen Kennzeichen des Unfallverursachers an. Allerdings konnte das vom Zeugen notierte Kennzeichen nicht eindeutig entziffert werden. Nun bittet die Polizei Donaueschingen um Hinweise. Insbesondere der namentlich bislang nicht bekannte Zeuge, der am Mittwochvormittag den Zettel mit dem notierten Kennzeichen am Hyundai angebracht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

