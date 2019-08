Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Einbruch in Einfamilienhaus in der Beethovenstraße - Polizei nimmt Hinweise entgegen

Donaueschingen (ots)

In der Zeit von Mittwochabend, 19 Uhr, bis zum frühen Donnerstagmorgen, 03 Uhr, sind unbekannte Täter über ein zuvor brachial geöffnetes Kellergeschoss-Fenster in ein Wohnhaus in der Beethovenstraße eingebrochen. Nach dem Absuchen sämtlicher Räumlichkeiten des Hauses nach Wertgegenständen verließen die Eindringlinge das Haus wieder über das zuvor aufgebrochene und zu einer Terrasse hin gelegene Fenster. Was die Einbrecher genau erbeuten konnten, steht noch nicht fest. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

