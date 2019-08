Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss mit einem Auto Unfall verursacht

Donaueschingen (ots)

Ein 21 Jahre junger Fahrer eines Audis hat am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, im alkoholisierten Zustand und unter Drogeneinfluss stehend an der Einmündung Alemannenstraße und Breslauer Straße einen Unfall verursacht. Der junge Mann war mit einem Audi A3 auf der Alemannenstraße unterwegs und bog nach rechts auf die Breslauer Straße ab. Infolge einer zu schnell gefahrenen Geschwindigkeit und dem vorliegenden Alkohol- und Drogeneinfluss kam der 21-Jährige zu weit nach links und prallte mit seinem Wagen in die linke Fahrzeugseite eines Autos, dessen Fahrer sich gerade auf der Breslauer Straße der Einmündung näherte. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An den beiden beteiligten Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro. Nach Abgabe des Führerscheines und einer Blutentnahme muss sich der 21-Jährige nun noch in einem Strafverfahren führ seine Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss und den dabei verursachten Unfall verantworten.

