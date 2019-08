Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Anderes Auto auf einem Discounter-Parkplatz beschädigt und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Beim Ein- oder Ausparken hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bärenstraße einen dort abgestellten VW Sharan beschädigt. Der unbekannte Autofahrer dürfte im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 16.45 Uhr gegen den abgestellten Sharan gefahren sein und entfernte sich anschließend vom Parkplatz, ohne den verursachten Unfall zu melden. An dem VW Sharan entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell