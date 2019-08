Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Verbrannte Milch löst Feuerwehreinsatz aus

VS-Villingen (ots)

Ein vergessener Topf mit Milch auf einem eingeschalteten Herd hat am Mittwochabend, gegen 20.15 Uhr, einen Feuerwehreinsatz an einem Mehrfamilienhaus in der Straße Kopsbühl ausgelöst. Ein anschlagender Rauchmelder brachte einen Wohnungsnachbarn und schließlich die alarmierte Feuerwehr auf den Plan. Die eintreffenden Wehrmänner zogen den vergessenen Topf vom Herd und lüfteten die Wohnung. Der 45-jährige Wohnungsinhaber hatte den Rauch der angebrannten Milch eingeatmet und musste von ebenfalls eintreffenden DRK-Rettungskräften vorsorglich zur weiteren Untersuchung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Sachschaden war nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell