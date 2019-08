Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Vorfahrt missachtet - Radfahrer verletzt

Bisingen (ots)

Am Mittwochmorgen ist in der Balinger Straße ein Radfahrer bei einem Vorfahrtsunfall verletzt worden.

Ein Autofahrer bog gegen 9.35 Uhr von der Rosengasse in die Balinger Straße ab. Dabei nahm er einem Radfahrer die Vorfahrt, der aus Richtung Schulplatz kam. Der Radfahrer stürzte, ohne mit dem Auto zu kollidieren, und verletzte sich hierbei leicht an Armen und Beinen. Der Einsatz eines Rettungsdienstes war allerdings nicht nötig. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell