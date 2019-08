Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (BL-Weilstetten) Unfallflucht in der Römerstraße - Zeugen gesucht

BL-Weilstetten (ots)

Ein bisher unbekanntes Auto ist am Mittwoch beim Ausparken in der Römerstraße gegen einen schwarzen Volkswagen gestoßen. Der VW stand während der Nacht gegenüber den beiden Hochhäusern. Den Schaden stellte der Autobesitzer um 13.45 Uhr fest. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro.

Der Polizeiposten Balingen-Frommern ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07433 998501 0 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell