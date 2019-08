Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (BL-Engstlatt) Mini kracht gegen qualmenden Lastwagen

BL-Engstlatt (ots)

Kurz nach der Abfahrt Engstlatt ist am Mittwochmorgen ein Mini Cooper auf der B27 mit einem qualmenden Lastwagen kollidiert.

Gegen 10 Uhr fuhr der LKW auf der Bundesstraße von Hechingen kommend in Richtung Balingen. Kurz vor der Anschlussstelle bei Engstlatt begann es, aus dem Motorraum heraus zu qualmen. Deswegen hielt der 41-jährige Lastwagenfahrer nach der Anschlussstelle auf dem Standstreifen an. Von hinten kam ein Mini Cooper. Der PKW krachte ins Heck des Lastwagens. Ursächlich waren die dichten Rauchschwaden aus dem LKW, die die Sicht beeinträchtigten und das in dem Moment zu hohe Tempo der 51-jährigen Autofahrerin. An dem Mini entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Auf etwa 3000 Euro schätzt die Polizei den Schaden am Lastwagen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bisinger Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann im Unterstützungseinsatz.

