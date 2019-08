Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Dieseltank von LKW aufgerissen

A.-Ebingen (ots)

Bei einer Kollision mit einem großen Stein ist am Mittwochmorgen auf der Zufahrtsstraße zum Gartenmarkt Dehner der Tank eines Sattelzuges aufgerissen worden.

Der Lastwagen fuhr gegen 9.50 Uhr durch die Ebingertalstraße in Richtung Garten Dehner. An einer engeren Stelle zog der Fahrer seinen Sattelzug nach rechts, um dem Gegenverkehr auszuweichen. Dabei streifte er mit dem Dieseltank einen großen Findling. Der Tank riss auf, Treibstoff lief aus. Geistesgegenwärtig besorgte der 23-Jährige beim Gartenmarkt Katzenstreu und schüttete um den Abwasserschacht einen Damm auf. So lief nur wenig Diesel in die Kanalisation. Die Feuerwehr pumpte den restlichen Treibstoff ab. Für das Klärwerk waren die etwa 50 Liter Treibstoff im Abwasser kein Problem. Um Geruchsbelästigungen zu vermeiden, spülte die Feuerwehr dem Kanal mit etwa 6000 Liter Wasser durch.

Auf der parallel zum Unfallort verlaufenden B463 ereignete sich ein Auffahrunfall, weil ein neugieriger Verkehrsteilnehmer das "Blaulichtspektakel" genauer betrachten wollte und deswegen abbremste. Sein "Nachfolger" fuhr ihm ins Heck. Als die Polizei von dem Unfall erfuhr, waren die Beteiligten schon wieder weg.

