Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen - Behla, B27) Riskantes Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Hüfingen - Behla, B27 (ots)

Nach einem riskanten Überholmanöver in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 24 Uhr, zwischen Hüfingen und Behla auf der Bundesstraße 27 sucht die Polizei Zeugen. Ein bisher unbekannter Autofahrer war auf der B27 - von Hüfingen kommend - in Richtung Hüfingen-Behla unterwegs. Nach einem Waldstück am "Behlaer Weiher" überholte der Unbekannte in einer Kolonne von circa sieben Fahrzeugen trotz nahendem Gegenverkehr. Fahrer der entgegenkommenden und der überholten Autos konnten nur durch heftiges Abbremsen einen Unfall verhindern. Zeugen und Autofahrer aus der überholten Fahrzeugkolonne werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

