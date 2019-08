Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Obereschach) Einbruch in Bäckerei

VS-Obereschach (ots)

Ein noch unbekannter Täter ist in den frühen Morgenstunden des Mittwochs in eine Bäckerei in Obereschach eingestiegen. Der Täter hebelte gegen 4.45 Uhr ein Fenster auf, gelangte so in den Innenraum der Bäckerei und brach dort eine Durchgangstüre auf. So konnte der Unbekannte in den Verkaufsraum sowie in Büroräume eindringen, wo er Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe erbeutete. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei Villingen (07721 601-0) entgegen.

