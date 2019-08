Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Auffahrunfall mit drei Beteiligten

VS-Villingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos ist es am Dienstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, auf dem Fürstenbergring gekommen. Eine 78-jährige Frau war dort mit einem VW Fox in Richtung Habsburgerring unterwegs und streifte im Vorbeifahren einen auf der rechten Seite geparkten Mercedes. In der Folge fuhr die 78-Jährige noch auf ein vorausfahrendes Auto auf. Der Vordermann hatte verkehrsbedingt angehalten, was die Unfallverursacherin zu spät erkannte. Die Seniorin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in die Klinik gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

