Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Vorübergehende Straßensperrung nach Auffahrunfall auf der B27

Bad Dürrheim (ots)

Am Montag, gegen 12.30 Uhr, hat sich auf der Bundesstraße 27 im Bereich Bad Dürrheim ein Auffahrunfall ereignet. Ein 50-jähriger BMW-Fahrer stand mit seinem Wagen auf Höhe des Kauflands, wo er von der Bundesstraße nach links in einen Feldweg einbiegen wollte. Eine nachfolgende 54-jährige VW-Fahrerin übersah den stehenden Vordermann und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. In der Folge stießen die Fahrzeuge zusammen. Die Insassen der beiden Autos blieben unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Wagen. An diesen entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Die B27 musste vorübergehend halbseitig gesperrt werden.

gez.: Janine Gollnau

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell