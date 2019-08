Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhrenbach-Urach) Erneut Einbruch in Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise

Vöhrenbach-Urach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind bislang unbekannte Täter in Vöhrenbach in ein Gasthaus eingebrochen, indem sie ein Fenster aufgebrochen haben. In der Gaststätte wurden aus mehreren Bedienungsgeldbeuteln Bargeld entwendet. Der Schaden beläuft sich auf circa 250 Euro. Hinweise werden an den Polizeiposten Furtwangen im Schwarzwald (07723 92948-0) erbeten.

gez.: Janine Gollnau

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell