Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balgheim) Einbruch in die Verschwenderhütte

Balgheim (ots)

Zwischen Freitag und Dienstag sind unbekannte Täter gewaltsam in die Verschwenderhütte am Fuße des Zundelbergs eingedrungen. Mit einem Brecheisen hebelten sie mehrere Türen auf. Gestohlen wurde nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Das Polizeirevier Spaichingen vermutet einen Tatzusammenhang mit einem Gartenhauseinbruch im Spaichinger Gewann "Hochsteig", der am frühen Dienstagabend festgestellt wurde. Auch dort wurden Holztüren aufgebrochen. Die Diebe entwendeten lediglich ein Paar Manschettenknöpfe. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf zirka 300 Euro.

