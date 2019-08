Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Einbruch endet an Bürotür

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag versucht, in das Bürogebäude einer Firma in der Stockacher Straße einzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug bearbeiteten sie die massive Eingangstür in das Bürogebäude. Die Holztür war für das eingesetze Werkzeug allerdings zu stabil. Die Einbrecher mussten deswegen aufgeben. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

