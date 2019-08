Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsunfall

Tuttlingen (ots)

An der Einmündung der Christophstraße in die Gartenstraße sind am Dienstagmorgen ein Mercedes und ein BMW zusammengestoßen. Zwei Personen verletzten sich leicht.

Gegen 9.35 Uhr fuhr der Mercedes auf der Gartenstraße in Richtung Innenstadt. Von rechts kam aus der Christophstraße ein BMW. Der Mercedesfahrer sah den BMW wegen eines Falschparkers erst sehr spät. Eine Kollision war nicht mehr zu verhindern. Die 69-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers und der 44 Jahre alte BMW-Fahrer verletzten sich leicht. Eine ärztliche Sofortversorgung war aber nicht erforderlich. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

