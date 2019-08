Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Tuttlingen (ots)

Am Kreisverkehr in der Neuhauser Straße ist am Dienstagmorgen eine Autofahrerin bei einem Auffahrunfall leicht verletzt worden.

Gegen 7.20 Uhr hielt ein Autofahrer an der Ausfahrt des Kreisels in Richtung Neuhausen an, um einem älteren Mann an der Fußgängerfurt das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Ihm folgten hintereinander ein Audi A4 und ein VW Bora. Während die Frau am Steuer des Audis sofort stoppte, erkannte der 25-jährige Volkswagenfahrer die Situation zu spät. Er fuhr dem Audi ins Heck. Die 47-jährige Audifahrerin klagte nach dem Unfall über Nackenschmerzen. Eine Notfallversorgung war aber nicht nötig. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

