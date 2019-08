Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Elektrischer Handtrockner brennt

Tuttlingen (ots)

In einem Fitness-Studio im Schlößleweg ist in der Dienstagnacht ein elektrischer Handtrockner in Brand geraten. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt. Die Tuttlinger Feuerwehr, mit zwei Fahrzeugen und vierzig Mann angerückt, löschte den Brand. Wegen der starken Rauchentwicklung musste ein Besucher des Studios vom Rettungsdienst behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

