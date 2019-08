POL-TUT: Brand eines Mehrfamilienhauses

Polizeipräsidium Tuttlingen

In einem Mehrfamilienhaus in der Bertholdstraße in Villingen brach in einem Zimmer am Dienstagabend kurz nach 18:00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus, das sich schnell auf das gesamte Gebäude ausdehnte. Als das Feuer ausbrach befanden sich die nur zwei Bewohner vor dem Gebäude, so dass es keine Verletzten gab. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, jedoch war das Gebäude infolge der Brandschäden nicht mehr bewohnbar. Die aktuell vier Bewohner kamen bei Bekannten unter. Am Gebäude entstand ein Schaden von ca. 200.000 Euro. Die Feuerwehr der Stadt Villingen-Schwenningen war mit 105 Feuerwehrleuten eingesetzt. Das DRK war mit einem Notarzt und 17 Rettungskräften vor Ort. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten mehrere Straßen um den Brandort bis gegen 21:00 Uhr gesperrt werden.

