Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tannheim) Brand in Wohnhaus - drei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Klinik eingeliefert

Villingen-Schwenningen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist in einem Wohnhaus in Tannheim ein Brand ausgebrochen. Gegen 6.45 Uhr ging der Notruf bei Polizei und Feuerwehr ein. Auslöser für den Brand ist nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt an der Heizschnitzelheizung im Keller. Diese geriet in Brand. Ein Ehepaar sowie ihr zwei Monate altes Baby wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert. Am Kellerraum sowie an der Heizung entstand Sachschaden in Höhe von circa 70.000 Euro. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Feuerwehren aus Villingen, Herzogenweiler, Pfaffenweiler und Tannheim waren im Einsatz.

