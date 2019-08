Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Meßstetten) Stürzender Motorradfahrer fast von Holzrückefahrzeug überfahren

Meßstetten (ots)

Beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang ist am Montag auf der Landstraße zwischen Oberdigisheim und Thieringen ein Motorradfahrer gestürzt fast von einem entgegen kommenden Holzrücker erfasst worden.

Der 68-Jährige fuhr mit seiner Honda gegen 17.15 Uhr auf der L440 in Richtung Thieringen. Etwa auf halber Strecke überholte einen vor ihm fahrenden Lastzug, der wegen eines Traktors sehr langsam fuhr. Zu Beginn des Überholvorgangs übersah der Motorradfahrer ein entgegen kommendes Holzrückefahrzeug. Als er die Arbeitsmaschine erkannte, brach er den Überholvorgang ab und scherte vor dem Lastzug nach rechts ein. Dabei berührte er mit der Vordergabel die Zugmaschine. In der Folge stürzte der 68-Jährige und fiel direkt vor den Holzrücker, dessen Fahrer zu der Zeit bereits abgebremst hatte. So wurde der Gestürzte von der schweren Maschine nicht erfasst und konnte mit leichten Blessuren wieder aufstehen. Vorsorglich brachte ihn die Rettung in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

