Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Gegenverkehr streift Fiat Panda - Polizei sucht Verursacher

Hechingen (ots)

Am Montagnachmittag ist auf der B32 zwischen Hechingen und Schlatt ein blauer Fiat Panda von einen entgegen kommenden silbernen PKW gestreift worden. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter.

Der Fiat kam gegen 16.35 Uhr aus Richtung Schlatt, als ihm kurz nach der Ortschaft ein silberner PKW teilweise auf seiner Seite entgegen kam. Der spätere Unfallverursacher hatte kurz zuvor auf der zweispurig ausgebauten Bundesstraße auf die Überholspur gewechselt und war dabei ein Stück weit auf die Gegenfahrbahn geraten. Die beiden Fahrzeuge streiften sich seitlich, wobei an dem Fiat vorderer Stoßfänger, Außenspiegel und Fahrerfenster beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Der Fahrer des silbernen PKW setzte seine Fahrt in Richtung Burladingen ungebremst fort.

Wegen der Fahrerflucht ermittelt jetzt das Polizeirevier Hechingen. Um den Unfallverursacher identifizieren zu können, suchen die Ermittler Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können (Telefon 07471 9880 0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell