Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Motorradfahrer nach Sturz verletzt

Rottweil (ots)

Beim Einfahren von der B27 auf die B14 sind am Rand des Gewerbegebiets Saline ein Mercedes und ein Motorrad zusammengestoßen. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei.

Gegen 12.10 Uhr fuhr ein 30-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes an der Anschlussstelle "Saline" von der B27 auf die B14. Beim Einfädeln auf die Durchgangsfahrbahn der B14 übersah er ein in gleicher Richtung fahrendes Motorrad. Die beiden Fahrzeuge berührten sich seitlich, der 68-jährige Motorradfahrer stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Über Nacht musste er zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Der Schaden am Mercedes liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 3000 Euro. Das Motorrad wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

