Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch-Bittelbronn) Einbrecher stehlen Elektrowerkzeug

Haigerloch-Bittelbronn (ots)

Beim Einbruch in eine Scheune im Gewann Unterdorf haben unbekannte Täter über das Wochenende gebrauchte Elektrowerkzeuge und zwei Motorsägen gestohlen. Zwischen Samstag und Montag hebelten die Diebe eine im großen Scheunentor eingebaute Tür auf und nahmen die gefundenen Arbeitsgeräte im Wert von mehreren hundert Euro mit. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur.

