Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) Überholender Mercedes kracht gegen Unimog - junger Fahrer schwer verletzt

Burladingen (ots)

Bei einem Überholmanöver auf der L382 zwischen Stetten u.H. und Erpfingen ist ein 20-jähriger Mercedesfahrer am Montagabend mit einem Unimog zusammen gestoßen. Mit schweren Verletzungen kam er ins Krankenhaus.

Kurz nach 18 Uhr bog ein Unimog mit angebautem Grubber wenige hundert Meter nach Stetten von der Landstraße nach links in einen Landwirtschaftsweg ab. Hinter dem Unimog fuhr ein VW-Bus, dessen Fahrer entsprechend reagierte und sein Tempo verringerte. Ein aus Richtung Stetten herannahender Mercedes setzte trotz des links abbiegenden Unimogs zum Überholen des Kleinbusses an. Erst jetzt erkannte der 20-jährige Mercedesfahrer die abbiegende Zugmaschine. Er trat sofort mit voller Kraft auf die Bremse, konnte aber nicht mehr vermeiden, dass er mit seinem Auto wuchtig gegen den Grubber stieß. Bei dem Zusammenprall verletzte sich der Unfallverursacher schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An seinem Mercedes entstand Totalschaden. Den Schaden an dem Grubber schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Während der Unfallaufnahme blieb die Landstraße voll gesperrt. Die Bergung des Personenkraftwagens dauerte länger, weil sich Mercedes und Ackergerät verkeilt hatten.

