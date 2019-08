Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen, Wolterdingen) Geräteschuppen aufgebrochen - Werkzeug und Rasenmäher entwendet

Donaueschingen (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde von Unbekannten ein Geräteschuppen der sich neben der Landstraße 181, zwischen Wolterdingen und Tannheim befindet, aufgebrochen. Aus dem Schuppen wurden ein Benzinrasenmäher, eine blaue Kombizange sowie ein Stromerzeuger und ein Nusskasten entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Bereits die Woche zuvor war es an dem Schuppen zu einem Einbruchsversuch gekommen. Entwendet wurde in diesem ersten Fall jedoch nichts. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen bitte an die Polizei Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0.

