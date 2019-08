Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dauchingen) 76-jähriger Autofahrer verstarb nach Unfall im Krankenhaus - Unfall nicht todesursächlich

Dauchingen (ots)

Ein 76-jähriger Autofahrer befuhr am Montagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, die Butschofstraße. In einer leichten Rechtskurve geriet er nach links und prallte gegen einen geparkten Pkw. Nach der Kollision war der 76-Jährige nicht ansprechbar. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht an Unfallfolgen verstorben ist. Es ist von einer natürlichen Todesursache auszugehen. Weitere Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell