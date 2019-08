Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen) Einbruchsversuch in Schule

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte versuchten in den zurückliegenden Tagen in die Bickebergschule einzubrechen. Sie schlugen mit einem Gegenstand die Glastür zwischen Hauptgebäude und Neubau ein. Nach ersten Erkenntnissen gelangte die Täterschaft jedoch nicht in das Gebäude. Der Sachschaden ist beträchtlich. Hinweise bitte an die Polizei Villingen, Tel. 07721/601-0.

