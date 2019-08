Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Auffahrunfall auf DM-Parkplatz

Tuttlingen (ots)

Zu einer Kollision zweier PKWs kam es am Montagnachmittag auf dem DM-Parkplatz. Gegen 16.30 Uhr haben zwei sich gegenüber stehende Fahrzeuge gleichzeitig rückwärts ausgeparkt. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro.

