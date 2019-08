Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Unfallflucht: Radfahrer gegen Audi - Zeugen gesucht

Zimmern (ots)

Am Montagnachmittag ist im Kreisverkehr Rosenstraße ein Fahrradfahrer gegen einen PKW geprallt. Um 17 Uhr war ein 37-jähriger Audi-Fahrer unterwegs auf der Hauptstraße aus Richtung Autobahn kommend. Im Kreisverkehr am Gasthaus "Adler" wollte der PKW-Fahrer nach links in die Rosenstraße abbiegen, als er ein Geräusch vernahm. Im Rückspiegel sah der 37-Jährige, wie ein Jugendlicher sein am Boden liegendes Fahrrad von der Verkehrsinsel des Kreisverkehrs aufrichtete und anschließend in Richtung Rottweiler Straße flüchtete. Der Audi-Fahrer stellte an seinem Wagen, nachdem er angehalten hatte, einen Delle am hinteren linken Fahrzeugheck, sowie an der Felge fest. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Bei dem Fahrradfahrer soll es sich um einen Jugendlichen unter 18 Jahren handeln. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er ein grünes Oberteil, weiße Socken und weiße Schuhe. Wer Hinweise auf den Radfahrer geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Rottweil (Tel.: 0741 477-0) in Verbindung zu setzen.

