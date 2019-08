Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Autofahrer contra Zweiradfahrer - Motorradfahrer verletzt

Rottweil (ots)

Ein 30-jähriger Autofahrer fuhr am Montagmittag, gegen 12.10 Uhr, von der Bundesstraße 27 auf die Bundesstraße 14, in Richtung Zimmern, auf. Am Ende des Beschleunigungsstreifen fuhr der 30-Jährige auf die Fahrbahn der Bundesstraße und kollidierte dabei seitlich mit einem 68-jährigen Moto Guzzi Fahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Motorradfahrer ebenfals von der Bundesstraße 27 gekommen, ist jedoch früher auf die Bundesstraße 14 eingefahren. Zwischen dem Autofahrer und dem 68-Jährigen sollen sich noch ein bis zwei weitere Fahrzeuge auf dem Beschleunigungsstreifen befunden haben. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer und erlitt mittelschwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

