POL-TUT: (Sulz am Neckar) Roter BMW mit Züricher Kennzeichen gesucht - Schaden auf Autobahn verursacht

Sulz (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Sonntag, gegen 13 Uhr, auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Empfingen und Sulz am Neckar, in Richtung Singen fahrend durch seine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen. Der Fahrer eines 1er BMWs mit Schweizer Zulassung scherte auf die linke Spur aus, wo er bei Tempo 160 km/h seinem Vordermann extrem dicht auffuhr. Als der Drängler plötzlich nach links auf den unbefestigten Mittelstreifen kam, wirbelte er Dreck und kleinere Steine auf, die gegen die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Pkw BMW geschleudert wurden und diesen erheblich beschädigten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Der Schweizer BMW setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Es handelt sich um einen roten 1-er Coupe mit Züricher Kennzeichen. Wer Angaben zum vollständigen Kennzeichen des Fahrzeuges beziehungsweise zum Geschehensablauf machen kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Zimmern (0741 34879-0) zu melden.

