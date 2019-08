Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bösingen) Motorrad übersehen und angefahren

Bösingen (ots)

Beim Einbiegen auf die K5522 hat ein Autofahrer am Sonntagvormittag ein Motorrad übersehen. Ein 19-jähriger Autofahrer war gegen 11 Uhr unterwegs von Herrenzimmern kommend in Richtung Bösingen. Als er links auf die K5522 einbiegen wollte, übersah er den Motorradfahrer und es kam zu einer Kollision. Der 69-jährige Motorradfahrer kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte auf dem Grünstreifen. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst musste nicht gerufen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell