Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Sozia schwer verletzt

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer kam es am Sonntag, gegen 11.10 Uhr, auf dem Beschleunigungsstreifen von der Autobahn 864 in die Autobahn 81, Richtung Singen. Eine 58-jährige Pkw-Lenkerin verlangsamte am Ende der Beschleunigungsspur ihre Geschwindigkeit, da sie keine Lücke zum Einfädeln entdeckte. Ein nachfolgender 30-jähriger Motorradfahrer, der ebenfalls von der A 864 auf die A 81 wechseln wollte, erkannte dies zu spät und touchierte den vorausfahrenden Pkw. Dabei stürzte der Zweiradfahrer. Während dieser unverletzt blieb, zog sich die gleichaltrige Sozia erhebliche Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro.

