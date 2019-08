Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Renault überschlug sich - Beifahrerin leicht verletzt

Bad Dürrheim (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr am Sonntagabend, gegen 19.10 Uhr, die Bundesstraße 523 von Schwenningen in Richtung Tuttlingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 21-Jährige nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen, geriet dabei ins Schleudern, so dass sich sein Fahrzeug an einer Böschung überschlug. Während der 21-Jährige unverletzt blieb, erlitt seine 27-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Drogen oder Alkohol waren nicht im Spiel.

